نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتح السعودي يعلن ضم مراد باتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الفتح السعودي ضم المغربي مراد باتنا لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة موسمين. وذكر الفتح عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة :"اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب المغربي مراد باتنا لتمثيل صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين." وسبق لمراد باتنا /30 عاما/ اللعب ضمن صفوف حسنية أغادير والفتح الرباطي المغربيين والوحدة والجزيرة الإماراتيين. وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام إلى الفتح مؤكدا رغبته الشديدة في تقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه. وأضاف النادي في بيانه عبر تويتر :"ومن المقرر وصول اللاعب خلال الأيام القادمة وذلك عقب إنهاء الإجراءات المتعلقة بالسفر للالتحاق بالفريق."

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