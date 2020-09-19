عن مقترح منع أي مدرب بالعمل مع فريقين فى الموسم| اتحاد الكرة يرد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير المقترح الخاص بعدم السماح لأى مدرب فى الأندية بالعمل مع فريقين فى الموسم الواحد بالدورى الممتاز.
قال المصدر ذاته إن تقنين عملية تنقل مدربي الدورى المحلى السريع مقترح سوف يتم طرحه على طاولة مسئولي الجبلاية فى قادم الأيام من أجل الحد من عملية تولى المدرب العديد من الفرق فى الموسم الواحد.
أشار إلى أن تقنين تدريب المدربين يأتي على رأس أجندة إهتمامات الجبلاية خلال الفترة القادمة بعد ظاهرة الإطاحة بالمدربين فى الموسم الجاري عقب أى خسارة وتولى مدرب آخر المهمة.
لفت إلى أن تنظيم عمل المدربين بشكل رسمي من خلال اللوائح يساهم فى منح الفرصة للمدربين الشباب من الظهور والإستعانة بخدماتهم فى الدورى الممتاز وظهور كوادر تدريبية جديدة يمكن الإستفادة منها فى مختلف الأجهزة الفنية بالمنتخبات الوطنية.
شدد على أنه سيتم مناقشة المقترح بشكل جدى من قبل مسئولي الجبلاية وترجمته من خلال اللوائح فى الاتحاد على أن يتم تفعيله بدءا من الموسم القادم فى المسابقة المحلية.
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