تسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك ولدي الجماهير البيضاء انتظارًا لإعلان مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عن هوية المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود الفريق.
ورصدت عدسة دوت الخليج آراء المواطنين حول تعيين مدرب جديد لقيادة الزمالك وكانت الاقتراحات بين جروس أو فيريرا.
وقال كمال أحمد إن فيريرا أجدر بتدريب الزمالك لتاريخه الناجح لأنه حقق بطولة الدورى مع القلعة البيضاء في موسم 2014 |2015 وحقق بطولة الدوري المصري وبطولة الكأس .
وتوقع محمد طارق أنه يتوقع انخفاض مهارة لاعبين الزمالك لعدم وجود مدرب والتي تسببت في حالة من عدم الاستقرار النفسي.
وتابع مصطفي صابر أنه يفضل تعيين جروس بدلاً من فيريرا لجماهريته الواسعة ولأنه يستطيع النهوض بالفريق في وقت سريع كما اكمل متمنيًا التوفيق لنادى الزمالك في اي قرار يتجه له .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جروس أم فيريرا.. «دوت الخليج» يسأل: من ترشح لقيادة الزمالك؟.. الجماهير تجيب بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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