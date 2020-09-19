تشكيل مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمُلاقاة نظيره نادي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا خط الدفاع : فوسو منساه - هاري ماجواير - فيكتور ليندولف - لوك شاو خط الوسط : مكتومناي - برونو فيرنانديز - بول بوجبا خط الهجوم : ماركوس راشفورد - جيمس - أنتوني مارسيال وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة

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