نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقفه من مغادرة للقلعة الحمراء في شهر أكتوبر المقبل، مستغلاً وجود بند يسمح له بالرحيل مجاناً في الفترة بين 1 إلى 10 من الشهر المذكور.

وقال فايلر في تصريحات نقلتها صحيفة (blick) السويسرية:" لا يزال عقدي مستمراً حتى الصيف المقبل ، سأقيم التجربة وأحلل كل شئ بعد نهاية الموسم الحالي وسأتخذ القرار المناسب".

وتابع:" الأهلي تطور كثيراً ، والفريق يكافئ نفسه بحسم لقب الدوري مبكراً قبل 7 مباريات من نهاية البطولة".

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف.