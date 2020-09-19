نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر مصدر مسؤول، أن بيراميدز يخطط للتعاقد مع اللاعب أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.
وأوضح، أن ممثلي بيراميدز توصلوا لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية، في انتظار التفاوض مع نادي الجونة.
وانتقل اللاعب بشكل نهائي من الأهلي إلى الجونة في صيف العام الماضي 2019، مع إدراج بند أولوية شراء اللاعب، و30% من عائد بيعه.
وسبق لنادي بيراميدز وأن حاول ضم اللاعب في صيف العام الماضي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي، ليقرر اللاعب في النهاية الذهاب للجونة.
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