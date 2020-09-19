منتخبنا الوطني للسباحة يجتاز فحوصات «كوفيد ١٩»

اجتاز سباحو منتخبنا الوطني للسباحة وجهازهم الفني اختبارات الفحص الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد ١٩”. وضمت قائمة المنتخب التي خضعت للفحوصات سرجان فليبوفيتش المدرب العام وأيمن الكليبي وخالد الكليبي مساعدي المدرب ومطر عبيد الماس اداري المنتخب واللاعبين عبد الرحمن بن يحيى الكليبي وعمر بن حبيب البلوشي ومهند بن يونس أولاد ثاني وآدم بن سالم الرئيسي وشهاب بن علاء الدين رزق وناصر بن سيف الكندي وخالد بن خلفان الجهضمي ونضال بن سليمان الحراصي ونايف بن منير القاسمي ونواف بن منير القاسمي وأيمن بن طالب القاسمي وبشار بن يوسف الكليبي وخميس بن أحمد الحسني. وسيبدأ المنتخب اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين معسكرا تدريبيا داخليا في المجمع الرياضي بالرستاق الذي يتيح للجهاز الفني تنفيذ البرنامج التدريبي وفق الخطط الموضوعة للمعسكر نظرا لما يتمتع به هذا المجمع من إمكانات ومرافق عدة.

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