فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية يواصل زياراته للتعريف بمهامه وأهدافه

بهدف إقامة مسابقات وبطولات ومهرجانات

يواصل فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب زياراته لمختلف محافظات السلطنة وذلك من أجل التعريف بمهام الفريق في نشر الألعاب والرياضات التقليدية والتعريف بها وكيفية ممارستها وأهميتها في المجتمع العماني بين جميع أفراده، حيث قام الأسبوع الماضي بزيارة الى محافظة شمال الباطنة وعقد سلسلة من لقاءات مع عدد من المهتمين والداعمين بالموروث الشعبي غير المادي، حيث زار الفريق مقر جمعية المرأة العمانية بولاية لوى والتقى برئيسة الجمعية رحمة الغفيلية وآمنة الشرقي رئيسة جمعية المرأة العمانية بشناص من أجل التعاون في البحث عن الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية للفتيات وجمعها والعمل على تطويرها وإضافتها ضمن خطة عمل فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية، وقد حظي اللقاء بتجاوب إيجابي من قبل رئيسات الجمعيات، حيث أكدن دعمهن البحث عن الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية للفتيات وتجميعهن ورفعهن للفريق للتطوير وقدمن الشكر للفريق على هذه المبادرة التي يقوم بها وإدخال ألعاب جديدة معنية بالفتيات تمارس بشكل أوسع وأن التعاون سيكون شعار المرحلة القادمة بين جمعيات المرأة العمانية بالسلطنة والبداية من جمعيتي لوى وشناص. كما التقى الفريق بسعادة يوسف بن محمد المعمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى والذي أثنى على زيارة الفريق والالتقاء بأعضائه والتعرف عن قرب على ما يقوم به من مهام وعمل في إيصال الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية لأبناء المجتمع في السلطنة، حيث أكد أن هذه الزيارة لها مدلولها الكبير والتعرف عن قرب على هذه الألعاب والتي تزخر بها السلطنة وأهميتها في الممارسة بشكل أوسع بين أندية السلطنة وطلاب المدارس وكذلك بين المهتمين بتلك الألعاب وأبدى ارتياحه لما يتم تقديمه من قبل الفريق والرؤية الواضحة والخطط المرسومة من أجل استمرارية تلك الألعاب، واستمرت الزيارات في ولاية لوى

والتقى الفريق خلالها مع أحمد بن خلفان الغفيلي الذي بدوره أكد أهمية هذه الزيارات التي تفتح آفاقا أرحب في التعريف بتلك الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية وجعلها في مقدمة أولويات أبناء السلطنة والاهتمام بها.