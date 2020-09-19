منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يواصل تدريباته المكثفة بمعسكره المغلق بمجمع بوشـر

استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي المغلق المقام حاليا بالصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى الرابع من شهر اكتوبر القادم، وذلك في اطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم وذلك بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي وبمشاركة 18 لاعبا والذين انتظموا في التدريبات اليومية بعد ادائهم الفحوصات الطبية، حسب البروتوكول المعتمد من قبل اللجان المختصة بالتقصي عن وباء جائحة فايروس كورونا “كوفيد 19“، وبعد التأكد التام من صحة وسلامة اللاعبين والكادر الفني والاداري باشر اللاعبون حصصهم التدريبية وفق تدابير صحية لضمان سلامة وسير المعسكر الداخلي الاول وفق الخطة المعدة من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

اختبارات التحمل واللياقة البدنية

وعن تدريبات المنتخب قال علي المعولي مدير المنتخب: بعد ان حصل كافة اللاعبين على التفريغ من جهة عملهم خضع اللاعبون لفحوصات طبية وفق البروتوكولات الصحية والحمدلله كانت جميع الفحوصات مطمئنة، كما استطاع اللاعبون اجتياز اختبارات التحمل بمقاييس علمية وبعدها باشروا التدريبات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من خلال الانتظام في التدريبات الصباحية والمسائية وسبق ان تم اختبار اللاعبين كذلك من الناحية البدنية، حتى يتمكن المدرب يونس الفهدي من تقيبم كل لاعب واللياقة التي وصل لها قبل البدء في الحصص التدريبية.

حصص مكثفة

وتابع المعولي قائلا: تشمل تدريبات المعسكر الداخلي الأول المغلق للمنتخب على فترتين في الفترة الصباحية تكون بصالة اللياقة البدنية والتي تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى يكون اللاعبون جاهزين بالمرونة التامة لمتابعة كافة التدريبات المختصة بصالة الحديد بسهولة ويسر، خصوصا وان مدرب اللياقة البدنية ريكاردو اعتمد العديد من التدريبات الخاصة بكل لاعب نظرا لفترة التوقف الطويلة الماضية، كما ان الحصة التدريبية الثانية تبدأ في السادسة مساء ويتم فيها تطبيق التدريبات الفنية من حيث التكتيكات الفنية التي اعتمدها المدرب، بالاضافة الى التدريبات المنفردة لكل لاعب اضف الى ذلك التمارين المهارية من ناحية الهجوم واللعب بخطة لعب مختلفة وتقسيمة، وغيرها من الفنيات الاخرى، حيث يركز المدرب يونس الفهدي على تكثيف الحصص التدريبية ومتابعة اداء اللاعبين خصوصا وان الفترة القادمة لا بد ان يكون فيها اللاعبون على مستوى فني عالٍ، كون هناك بعض الاستضافات وخوض لقاءات ودية مع عدد من المنتخبات حتى يكون المنتخب جاهزا لخوض غمار النهائيات.