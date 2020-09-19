في مباراة مثيرة.. ليدز يفوز على فولهام 4 - 3 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليدز يونايتد، أول انتصاراته في البريميرليج، على نظيره نادي فولهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
افتتح هيلدر كوستا، التسجيل لـ"ليدز" في الدقيقة الخامسة، لكن فولهام سجل الهدف الأول عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 24 من ضربة جزاء.
وسجل كيليش الهدف الثاني لـ"ليدز" بنفس الكيفية في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليدز بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني سجل بامفورد الهدف الثالث لليدز في الدقيقة 50 أعقبه هيلدر كوستا بهدف ثان ورابع لفريقه في الدقيقة 57.
وسجل بوبي ريد الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 62 أعقبه الهدف الثالث لميتروفيتش في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بفوز ليدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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