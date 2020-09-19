فريق اليد بنادي النصر يبدأ استعداداته للموسم المقبل

بدأ الفريق الأول لكرة اليد بنادي النصر بقيادة السيد عبد الحميد عربي المدير الفني تدريباته استعدادا للموسم القادم في الدوري الممتاز المقرر لها شهر أكتوبر المقبل. ويؤدي الفريق تدريباته علي ملعب النادي وكان المدير الفني قد استقر علي الإبقاء علي عدد من اللاعبين بقائمة الفريق من الموسم الماضي وهم محمد انور ومحمد هاشم ومحمد الاحمر وزياد محمد واسلام جاسر وكريم نجيب وعبد الله هشام وعبد الرحمن محمد ومحمد علاء عبد القادر ومحمد مصطفي عزت ويوسف اشرف ومازن محمد ويوسف خالد ومحمد عادل وجلال عمرو. ويسعي المدير الفني لضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق . ويقود فريق كرة اليد بنادي النصر السيد عبد الحميد عربي مدير فني أحمد ريحان مدرب الفريق الأول البدري عبد الرازق مدرب المرتبط سعيد علي امين مدرب حراس المرمي محمد سيد المدير الإداري أحمد مصطفي علاج طبيعي.

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