أحمد عبدالغني لاعب مورسيا الإسباني: قرار الرحيل عن الأهلي الأصعب في حياتي.. أرفض ذبح رمضان صبحي.. وأتمنى مزاملة محمد صلاح.. حوار

لم تكن مغادرة مصر وترك النادي الأهلي الأهلي أمرا سهلا عليه، لكن الوصول إلى قمة المجد تتطلب العديد من التضحيات، فلا يوجد نجاح من دون تضحية.

أحمد عبدالغني لاعب النادي الأهلي السابق ومورسيا الإسباني الحالي يتحدث لـ " دوت الخليج" عن فترته مع النادي الأهلي ومعاناته خلال الاحتراف وحلم ارتداء قميص منتخب مصر، والعديد من الأمور التي تخص الاحتراف:

حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟

ولدت في الإمارات من أبويين مصريين، ولعبت في العديد من الإكاديمات هناك، ولعبت في نادي الجزيزة لكن لم يتم تسجيلي لأنني لست حاصلا على الجنسية الإماراتية.

عدت إلى مصر في 2015 وخضت اختبارات عديدة مثل إنبي والمقاولون العرب والسكة الحديد لكن لم أوفق، ثم شاركت في اختبارات الأهلي مواليد " 98" وتم اختياري.

لعبت في صفوف الأهلي لمدة موسم ونصف لكنني لم أكن أشارك بصفة أساسية، ثم تلقيت عرضا من من ديبورتيفو أسيرو الإسباني في 2016 ووافقت عليه.

انضممت إلى فريق أولمبيك تشاتيفا بعد بموسم من اللعب بقميص ديبورتيفو أسيرو، ثم رحلت إلى لوركا موسم 2018، وحاليا إلى في مورسيا بدوري الدرجة الإسباني.

ما هو مركزك في الملعب؟

جناح أيسر.

ما الفارق بين قطاع الناشئين في مصر وإسبانيا؟

في إسبانيا يوجد اهتمام باللاعب بشكل أكثر، ويتم تصعيده إلى الفريق في سن صغيرة من أجل اكتساب العديد من الخبرات مبكرا.

من خلال لعبك في قطاع النشائين في مصر.. هل يوجد بعض المجاملات؟

نعم يوجد بعض المجاملات لكن هذا ليس في مصر فقط، هذا يحدث في الإمارات وأوروبا ومعظم دول العالم، لكن اللاعب الجيد يستطيع أن يفرض نفسه على الجميع.

خلال فترة اللعب مع الأهلي كان جميع اللاعبين يستحقون فرصة اللعب في النادي.

هل سبق وأن انضممت إلى منتخب مصر؟ لا، لكن تدربت مع المنتخب الأولمبي بشكل عادي خلال معسكره في إسبانيا في شهر مارس من العام الماضي.

بالطبع أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر، شرف لي ارتداء قميص بلادي ولو لدقيقة واحدة.

هل تقليت عروضا من الدوري المصري خلال الفترة الماضية؟

نعم تلقيت عروضا لكن أرفض الافصاح عن أسماء الأندية، العودة إلى الدوري المصري في هذا الوقت أمر صعب، لأنني أريد الاستمرار في أوروبا وتحقيق نجاحات كبيرة.

هل تتابع الكرة المصرية في الوقت الحالي؟ نعم، لكن لم أتابع بشكل كبير منذ أزمة كورونا.

- ما رأيك في قرار رمضان صبحي بالانضمام إلى بيراميدز؟

أتمنى له التوفيق، رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مصر، لا أحد له الحق في لوم اللاعب على قرار انضمام إلى بيراميدز.

لا أدافع عن رمضان صبحي، لكنني في نفس الوقت أرفض ذبحه أو الهجوم عليه.

من هو أفضل فريق في مصر من وجهة نظرك؟ بغض النظر عن كوني أهلاوي، لكن لا أحد يختلف عن أن النادي الأهلي هو الأفضل في مصر آخر 20 عاما.

أعلم أن الأهلي ليس في أفضل حالاته، لكن رغم ذلك توج بلقب الدوري.

من هو مثلك الأعلى؟

محمد أبو تريكة.

ماذا يمثل لك النجم المصري محمد صلاح؟ أتمنى أن أكون مثله، ومزاملته يوما ما.

ما خطوتك المقبلة؟

لا أفكر في الانضمام إلى ناد معين، أسعى للانضمام إلى نادي آخر في دورى الدرجة الثانية، أو اللعب درجة في أولى في دوري أووربي آخر، الدوري الإسباني قوي وصعب للغاية.

ما أصعب موقف واجهته في حياتك؟

رحيلي عن الأهلي كان أصعب موقف في حياتي، لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي، ولكن كنت أرغب في خوص تجربة الاحتراف.

عانيت في بداية احترافي في إسبانيا، بسبب عدم تعلم لغة البلد، بالإضافة أن النادي لم يوفر لي سكن جيد، لكن تخطيت هذه الظروف.

من أكثر شخص وقف بجانبك خلال مسيرتك؟

ووالدي ووالدتي واخوتي، ضحوا كثيرا من لعبي كرة القدم واحترافي في إسبانيا، أدين لهم بالفضل كثيرا.