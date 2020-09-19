أنيس بوجلبان: الصفاقسي جاهز للفوز بالسوبر التونسي على الترجى

أعلن المدرب المساعد للنادي الصفاقسي أنيس بوجلبان اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر التونسي لكرة القدم أمام الترجي، جاهزية فريقه للفوز باللقب الاول في هذه المسابقة في تاريخه.

ويلتقي الصفاقسي حامل لقب الكأس العام الماضي الترجي بطل الموسم في مباراة السوبر الخاصة بالموسم الكوري 2018 / 2019 على ملعب حمادي العقربي برادس غدا الأحد.

وقال بوجلبان :"بين الترجي والصفاقسي نهائيات مثيرة. مثل هذه المباريات تحسم عبر تفاصيل صغيرة ومن أخطاء فردية أو قلة التركيز".

وأضاف اللاعب السابق للصفاقسي :"جهزنا الفريق كأفضل ما يكون من الناحية البدينة والذهنية برغم النسق القوي الذي عشناه في الفترة الأخيرة. نأمل أن نعود باللقب إلى صفاقس".

ولفت المدرب إلى أن غياب الجماهير في الملعب بسبب وباء كورونا سيؤثر على أداء الفريقين، لكنه أضاف قائلا "سننسى هذه النقطة ونسعى للفوز باللقب الأول في تاريخنا وربما الاول في سجل العديد من لاعبينا الشباب. هذا سيعزز لديهم ثقافة الفوز بالألقاب مع الصفاقسي".