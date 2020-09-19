نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يعلن تعاقده مع نجم وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع البرتغالي ديوجو جوتا قاما من فريق وولفرهامبتون بعقد طويل الأمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت خبر التعاقد مع اللاعب البرتغالي بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وسيرتدي جوتا القميص رقم 20 مع الريدز، وذلك بعد رحيل أدم لالانا عن النادي.

وقال جوتا في أول تصريح له عقب الإعلان الرسمي بانضمامه إلى ليفربول :"إنها لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف :"كنت أحلم باللعب في ليفربول منذ أن كنت طفلا و الآن أصبحت لاعبا ليفربول -أبطال العالم- ، أمر لا يُصدق".

وتابع :" ليفربول من أفضل الفرق حول العالم ، و هم النادي الأفضل حاليا لأنهم أبطال العالم. و أيضا في البريميرليغ ليفربول من أكبر الأندية كذلك و في انجلترا أيضا. من المستحيل أن تقول لهم لا".

وواصل :"لذا كانت رغبتي هي القدوم إلى هنا, لأقدم كل ما أملك و آمل أن أكون خيارا مفيدا لليفربول مستقبلا".

وأكمل حديثه :"أنا لاعب جماعي. أنا ألعب في المقدمة و مهمتي هي إيجاد طريقة لتسجيل الاهداف وصناعتها و هذا ما يمكنهم توقعه مني ، أنا سأقوم بكل ما أستطيع. سأحاول مساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن.".