نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي ألميريا الإسباني المملوك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد 2020 - 2021.
ونجح نادي ألميريا في إتمام تعاقده رسميًا مع لاعب برشلونة الشاب، سيرجيو أكيمي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء بنهاية الموسم في صفقة جيدة للنادي الإسباني.
ويُعد سيرجيو أكيمي إضافة قوية لنادي ألميريا الإسباني لتدعيم مركز الظهير الأيسر استعدادًا للموسم الجديد، ويبلغ عمر اللاعب 22 عامًا، ويحمل الجنسيتين الإسبانية وجنسية غينيا الاستوائية.
وأصبح أكيمي ثاني صفقة لنادي ألميريا الإسباني من صفوف برشلونة هذا الصيف، وذلك بعد إعلان تعاقده قبل أيام مع اللاعب تشومي لمدة موسمين.
وانضم أكيمي لمجموعة كبيرة من الصفقات أبرمها "آل الشيخ" لنادي ألميريا هذا الصيف أبرزهم، فيران فيلالبا من برمنجهام، ومانو من فياريال، ورامازاني لاعب مانشستر يونايتد، وآجر اكيتشي من أتلتيك بلباو، ونيكولاس ماراس من تشافيس؛ وخوسيه كارلوس من خيتافي، وتشومي من برشلونة..
ويسعي نادي ألميريا لتحقيق حلم جماهيره هذا الموسم بالصعود للدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعدما كان قريبًا من الصعود في الموسم المنقضي ولكنه خسر في نصف نهائي ملحق الصعود أمام فريق جيرونا ليتأجل الحلم.
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