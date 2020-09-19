في مباراة الـ7 أهداف.. ليدز يونايتد يقهر فولهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق ليدز يونايتد، فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه فولهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف ليدز يونايتد هيلدر كوستا (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و57 وماتويس كليتش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وباتريك بامفورد في الدقيقة 50.
وسجل أهداف فولهام ألكسندر ميتروفيتش (هدفين) الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 67 وبوبي ريد في الدقيقة 62.
وحصد ليدز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم حيث خسر في الجولة الأولى أمام ليفربول 3 / 4، فيما ظل فولها بلا رصيد حيث خسر في الجولة الأولى أمام أرسنال صفر / 3.
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