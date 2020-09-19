نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرتا برلين يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق هيرتا برلين في تحقيق فوز عريض على مضيفه فيردر بريمن 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فرايبورج على شتوتجارت 3 / 2 وأوجسبورج على يونيون برلين 3 / 1 وهوفنهايم على كولون 3 / 2 وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع أرمينيا بيلفيد 1/1.
وسجل أهداف هيرتا برلين بيتر بيكاريك في الدقيقة 42 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وماتيوس كونها في الدقيقة 62 وجون كوردوبا في الدقيقة الاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف فيردر بريمن دافي سيلك في الدقيقة 69.
وحصد هيرتا برلين أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق بريمن بلا رصيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيرتا برلين يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.