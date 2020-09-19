عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه مصر المقاصة، بعد قليل ضمن منافسات االدوري المصري.. ويستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي ضم كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي خط الهجوم : أليو بادجي. دكة البدلاء: - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - أحمد الشيخ - محمود وحيد. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ومصر المقاصة:- 1- الأهلي 72 نقطة. 2- الزمالك 55 نقطة. 3- بيراميدز 48 نقطة. 4- المقاولون العرب 48 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 37 نقطة. 6- سموحة 36 نقطة. 7- المقاصة: 36 نقطة 8- إنبي35 نقطة. 9- أسوان 34 نقطة. 10- الإسماعيلي 31 نقطة. 11- طلائع الجيش 30 نقطة. 12- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 13- المصري 29 نقطة. 14- حرس الحدود 29 نقطة 15- الجونة 28 نقطة. 16- وادي دجلة 27 نقطة. 17- نادي مصر 19 نقطة. 18- نادي طنطا 17 نقطة.

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