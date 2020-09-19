- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاري التحميل ...
6:57 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بعد الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.
وأشاد الكابتن الخطيب بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للفريق، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.
وأكد رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير يحمل اللاعبات وجهازهن الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص لاعبات الأهلي وجهازهن الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرتهم على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب يهنئ «سيدات السلة» ببطولة الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.