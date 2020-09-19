

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 6:59 مساءً - 19 سبتمبر، 2020 السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

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