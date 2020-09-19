تدريبات خفيفة لـ ساسي وزيزو وعودة أوباما لمران الزمالك

أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة اليوم على هامش مران الفريق الأبيض.

وكان اللاعب غاب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة بكدمة في الظهر، كما شارك يوسف أوباما في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وفي نفس الوقت أدى أحمد سيد زيزو لاعب الوسط تدريبات خفيفة مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء أسوان بعدما غاب اللاعب عن اللقاء بسبب الإصابة.

ولم يشارك كل من شيكابالا وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة بسبب الإصابة ويواصل الثلاثي التدريبات التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام باستاد طنطا.