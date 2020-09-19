رسميا.. توتنهام يعلن التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد

أعلن توتنهام الإنجليزي عن تعاقده مع جاريث بيل جناح ريال مدريد اليوم السبت، عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر".

وجاء في تغريدة نشرها توتنهام في حسابه على تويتر عبر اليوم السبت: "يسعدنا الإعلان عن التوقيع مع سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد".

وبعد دقائق فقط نشر توتنهام تغريدة أخرى تضمنت مقطع فيديو لنجمه السابق جاريث بيل: "بيل عاد، أهلًا بك في المنزل".

وغاب بيل لفترات طويلة عن ريال مدريد بسبب إصابات متنوعة خلال 7 سنوات قضاها في العاصمة الإسبانية.