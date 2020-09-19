رضا عبد العال يقتنص أول نقطة له مع طنطا في الدوري

انتهت احداث مباراة طنطا ونادي مصر، بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنطا بقيادة رضا عبد العال، ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الممتاز.

واستحوذ فريق طنطا على الكرة منذ الدقيقة الاولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون جدوى.

وكانت الجبهة الأكثر نشاطاََ في فريق طنطا هي اليسرى التي كان يتملكها اللاعب أحمد الألفي، الذي أشعل المباراة في الكثير من الكرات الرائعة التي مررها لاسلام فؤاد ولكن لم تسفر عن أهداف.

ولم يتمكن نادي مصر من الوصول الى مرمى طنطا طوال ال 45 دقيقة الأولى، حيث اكتفى بالدفاع طوال المباراة والتصدي لهجوم طنطا.

وفي كرة وحيدة أخطأ محمد اشرف حارس مرمى نادي طنطا ومرر كرة بالخطأ لتصل إلى كابتن فريق نادي مصر ولكن تصرف بطريقة غريبة وتمكن اشرف من التقاطها مرة اخرى.

واشتعلت المباراة في شوطها الثاني، حيث شن نادي مصر هجوماََ مميزاََ في الدقيقة الاولى ولكن سددها لاعب نادي مصر برعونة خارج الملعب.

وتلقى وليد عادل لاعب طنطا بطاقة حمراء بعد تدخل قوي مع لاعب نادي مصر.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد طنطا الى ١٨ نقطة في المركز الأخير ورصيد نادي مصر الى 20 نقطة في المركز قبل الأخير.