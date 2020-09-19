بعد حسم الدورى.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة الليلة

اعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وتوج الفريق الأحمر رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الزمالك مساء أمس أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، ويحتل المركز الثاني وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق مصر المقاصة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء الليلة السبت، في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.