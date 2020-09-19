تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين في الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أسوان بصورة أساسية تدريبات استشفائية.
يأتي هذا خلال تدريبات الفريق الأبيض اليوم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات بمسابقة الدوري.
وخسر الفريق الأبيض أمام أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد طنطا.
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