وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لـ رالي مصر للدراجات النارية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، شارة البدء؛ لانطلاق رالي مصر للدراجات النارية، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعمر هريدي رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية.

وأعرب صبحي عن سعادته بإطلاق اشارة البدء في الرالي، موضحًا أن مصر أصبحت علي استعداد تام لاستقبال مختلف البطولات، وان الوزراة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الجميع يعمل معا من أجل خروج جميع الأحداث بالصورة اللائقة لمكانة مصر في المجتمع الدولي.

وأضاف أن عودة أنشطة الراليات تعد خطوة هامة فى استكمال عودة الأنشطة والمشروعات الرياضية التى تنعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة وخاصة السياحية منها والاقتصادية بوجه عام.