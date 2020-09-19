بصورة مؤمن زكريا.. ممر شرفي من المقاصة للاعبي الأهلي

صنع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ممرا شرفيا للاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراة المقرر اقامتها بعد قليل.

ويواجه النادي الاهلي منافسه مصر للمقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز. وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه، وذلك بعد فوز نادي اسوان على الزمالك ومنح الأهلي التتويج. وقف لاعبو مصر للمقاصة في ممر شرفي لاستقبال لاعبي الأهلي، وهم يرتدون قمصان مرسمو عليها صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب.

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