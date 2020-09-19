شاهد | أول ظهور للاعبي الأهلي عقب التتويج بلقب الدوري الـ 42

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور للاعبي الفريق أثناء دخولهم استاد القاهرة وعلقت: "استاد القاهرة ؟.. وصل الأبطال".
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق مصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ28، من منافسات بطولة الدوري.
ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بعد ما حسم بطولة الدوري العام رسميًا أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسميًا باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة
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