مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة النادي الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء، كل من: محمد كوكو وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمد توني وصلاح عاشور وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وصلاح أمين. ويدخل المقاصة المباراة برصيد 36 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.‎

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