نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تأجيل مبارتان في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 18 للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، تأجيل مبارتان، ضمن مواجهات الأحد، بالجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة شبان قنا والبنك الأهلي، ولقاء الألومنيوم مع طهطا، يوم الإثنين، بدلاً من الأحد، لأسباب أمنية.

وتقرر إقامة 4 مباريات في الثالثة والنصف من عصر الغد، وهم، البترول مع الإعلاميين، المنيا مع الفيوم، سوهاج مع التليفونات، بني سويف مع ديروط.