نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تأجيل مبارتان في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 18 للقسم الثاني في المقال التالي
ومن المقرر أن تقام مباراة شبان قنا والبنك الأهلي، ولقاء الألومنيوم مع طهطا، يوم الإثنين، بدلاً من الأحد، لأسباب أمنية.
وتقرر إقامة 4 مباريات في الثالثة والنصف من عصر الغد، وهم، البترول مع الإعلاميين، المنيا مع الفيوم، سوهاج مع التليفونات، بني سويف مع ديروط.
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