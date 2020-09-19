نوريتش يصدم برشلونة من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نورويتش سيتي الإنجليزي رفض عرضين من برشلونة الإسباني الذي يرغب في التعاقد مع نجمه الشاب ماكس آرونز.
وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن نورويتش سيتي رفض عرضين مُقدمين من برشلونة من أجل التعاقدد مع ماكس آرونز. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحد العرضين الذي قدمهما برشلونة كان يبلغ قدره 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن برشلونة إتجه للبدائل الأخرى من أجل مركز الظهير الأيمن والتركيز الآن على التعاقد مع سيرجينو دست نجم آياكس أمستردام الهولندي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرونز البالغ من العمر 20 عامًا يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ومركزه الرئيسي على الجبهة اليمنى بالإضافة إلى ذلك فإنه يجيد اللعب في الجبهة اليسرى.
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