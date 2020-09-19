مصر المقاصة يجهز ممرًّا شرفيًّا لأبطال الدوري ‏

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7:56 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
مسئولو فريق مصر المقاصة حرصوا على إعداد ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والجهاز الفني، قبل المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم الأهلي رسميًّا بطولة الدوري والتتويج باللقب 42 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ7 مباريات.
كما حرص لاعبو نادي مصر المقاصة أثناء وقوفهم في الممر الشرفي على إهداء لاعبي الأهلي باقات من الورود، لتهنئتهم بالتتويج بالدرع رقم 42، وللعام الخامس على التوالي.
ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.
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