30 دقيقة.. الأهلى والمقاصة هجوم متبادل والـ VAR يلغى هدفين

انتهت احداث 30 دقيقة من مباراة الاهلي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الــ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

انطلق اللقاء سريعاََ باداء هجومي متبادل ومحاولات من الفريقين لانتزاع فرصة الهدف الاول، ولكن دفاعات الفريقين كانت مميزة.

وصل لاعبو مصر للمقاصة الى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة ٤ في هجمة منظمة مررها محمد ابراهيم من الجبهة اليسرى ولكن مرت عالية من جميع اللاعبين.

وتمكن لاعبو الاهلي من الاستحواذ على الكرة ومرر ايمن اشرف كرة لمجدي افشة الذي سلمها لجيرالدو وتابعها لاليو بادجي الذي تم عرقلته.

وحصل مصر للمقاصة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 11 من عمر المباراة وسددها محمد ابراهيم في الحائط البشري وارتدت بهدف لعمرو السولية.

تمكن الاهلي من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك منافسه مصر للمقاصة.

تسلم السولية الكرة من مجدي افشة، وفي محاولة من دفاع المقاصة لاخراجها يضع السولية قدمه فتسكن الشباك بصاروخية في الدقيقة 12.

ولكن يتدخل الــ var ويلغي الهدف بعد اكتشاف خطأ على اليو بادجي في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 18 منع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي محمد ابراهيم لاعب المقاصة من تسجيل هدف محقق.

وضرب المقاصة خط دفاع النادي الاهلي اكثر من مرة ووصل الى مرمى الشناوي ولكن ظهر الحارس بصورة مميزة وتألق كالعادة.

ولكن جميع محاولات المقاصة لم تسفر عن أهداف طوال 25 دقيقة مرت من المباراة.

واستمرت الكرة بين اقدام لاعبي المقاصة حتى الدقيقة 28، وفي مراوغة رائعة مرر محمد ابراهيم كرة لصالح باولن فوافي الذي سجل هدف في مرمى محمد الشناوي ولكن وهو متسلل.