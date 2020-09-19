فيديو جديد.. عصام الحضرى: الفتاة المكسيكية فى عمر بنتي وتحدثت معها باحترام

كشف عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، تفاصيل الرسالة الصوتية التى إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مع الفتاة المكسيكية.
كان تسجيل صوتي مسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر خلاله عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، في رسالة صوتية مع فتاة مكسيكية، أثار جدلا واسعا.
وقال الحضرى فى مقطع فيديو : الفارق بينى وبين الفتاة 24 عاما وأنا فى عمر والدها وتحدثت معها بكل إحترام وأدب ولم أقم بالإساءة لها على الإطلاق فى المحادثة التى جرت بينى وبينها.
وأضاف: أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية وتحدثت معها بكلمات بسيطة باللغة الإنجليزية والفتاة تحدثت بعد انتشار الفيديو وذكرت أن الحديث كان بكل إحترام وأدب ولم يكن هناك أى شيء مسيء لها.
ولفت إلى أنه يتعامل مع أى أحد سواء داخل مصر أو خارجها بكل إحترام ويرد على الفيديوهات لافتا إلى أنه يتحدث فى مقاطع فيديو عبر المنصة نظير أموال.
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