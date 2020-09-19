عبد الحفيظ يتابع مباراة الأهلي والمقاصة من مدرجات ستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تابع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره مصر المقاصة من مدرجات ستاد القاهرة. وجاءت متابعة عبد الحفيظ للمباراة من مدرجات ستاد القاهرة بسبب إيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب كثرة اعتراضه على الحكام. ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

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