التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي ومصر المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت هجومية من جانب أصحاب القميص الأخضر حيث مرر باولن فوافي الكرة عرضية من الناحية اليسرى بعد عمل ثنائي مع زميله أحمد محسن لكن كرته العرضية لم تجد من يحولها إلى داخل الشباك، ثم يسدد ميدو جابر كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وحصل ميدو جابر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 10 على حدود منطقة جزاء الأهلي، بعد عرقلته من جانب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر ليسددها محمد إبراهيم في حائط الصد وتضيع فرصة للفريق الأخضر.

وفي الدقيقة 12 ومن هجمة مرتدة نموذجية مرر أليو بادجي الكرة إلى محمد مجدي "أفشة" ومنه إلى المنطلق عمرو السولية الذي سدد الكرة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة حيث ارتطمت كرته بقدم خالد أوتوشو لاعب وسط المقاصة وتتحول داخل الشباك، لكن محمد الحنفي حكم المباراة لغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" بعد دفع بادجي للاعب المقاصة في وسط الملعب.

وبدأ لاعبو الفريق الأحمر في الهجوم حيث شنوا أكثر من هجمة خطيرة كانت أحدهما عن طريق محمد هاني الذي مرر الكرة داخل منطقة جزاء المقاصة وتضيع فرصة خطيرة على الفريق الأحمر في الدقيقة 17.

ومع حلول الدقيقة 21 وقف محمد الشناوي حارس الأهلي سدا منيعا أمام أحمد محسن لاعب المقاصة بعدما انفرد به لكن حارس الفريق الأحمر أخرج قفاز الإجادة وأنقذ مرماه من الهدف الأول.

بعد فرصة ميدو جابر تسلم باولن فوافي الكرة من الناحية اليسرى بعد تمريرة سحرية من خالد أوتشو لكنه أهدرها بغرابة بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وعاد الشناوي مرة أخرى ليقف أمام كرة خطيرة من عمرو مرعي مهاجم المقاصة في الدقيقة 25 ليواصل التألق والتصدي للكرات الخطيرة من جانب الفريق الفيومي.

ومع حلول الدقيقة 30 تسلم باولن فوافي الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها داخل الشباك ولكن حكم اللقاء احتسب الكرة ركلة حرة غير مباشرة لوقوع اللاعب في موقف متسلل.

ورد الأهلي بكرة خطيرة في الدقيقة 35 بعدما مرر النيجيري جونيور أجاي الكرة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في قدم محمد دبش مدافع مصر المقاصة وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 تهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء للنيجيري جونيور أجاي ليسددها أعلى عارضة محمود حمدي حارس مرمى فريق مصر المقاصة وتضيع فرصة على الفريق الأحمر.

وكاد عمرو مرعي أن يسجل الهدف الأول لللمقاصة لكن تسديدته ارتطمت بقدم ياسر إبراهيم وتتضيع فرصة خطيرة للمقاصة في الدقيقة 43، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.