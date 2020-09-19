نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يصعق مانشستر يونايتد بالثلاثة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستال بالاس فوزًا عريضًا على حساب مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وواصل كريستال بالاس انطلاقته القوية في الموسم الجديد حيث حقق انتصاره الثاني، بعد أن استهل مشواره بالفوز على ساوثهامبتون 1 / صفر ليتقاسم الصدارة مع إيفرتون، بينما خسر مانشستر يونايتد اليوم مباراته الأولى، حيث كانت قد تأجلت مباراته في المرحلة الأولى أمام بيرنلي.
وتقدم كريستال بالاس بهدفين سجلهما أندروس تاونسيند وويلفريد زاها في الدقيقتين السابعة و74، وجاء هدف زاها من ضربة جزاء، ثم رد مانشستر يونايتد بهدف وحيد سجله الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة 80 ، قبل أن يختتم زاها التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 85 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريستال بالاس يصعق مانشستر يونايتد بالثلاثة في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.