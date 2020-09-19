الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة بعد الاحتفاء بالأهلي

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8:33 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على توجيه الشكر للواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بعد المشهد الحضاري الذي شهده استاد القاهرة اليوم، وقيام لاعبي مصر المقاصة بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي أبطال الدوري، قبل انطلاق المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 في البطولة، وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميًّا بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
كما أشاد الكابتن الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة، وحرصهم على إحضار «تورتة» في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي قبل انطلاق المباراة، وذلك في ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الأهلي واللواء محمد عبد السلام، نظرًا لعدم تمكن الكابتن الخطيب من حضور المباراة، بسبب معاناته من آلام الظهر ونزلة برد حادة.
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