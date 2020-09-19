كرستال بالاس يهزم يونايتد على ملعبه

كرستال بالاس يهزم يونايتد على ملعبهوجه كريستال بالاس ضربة موجعة لمانشستر يونايتد وتغلب عليه 3 - 1 في عقر داره اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على ويست برومويتش ألبيون 5 - 2 وليدز يونايتد على فولهام 4 - 3 .

وواصل كريستال بالاس انطلاقته القوية في الموسم الجديد حيث حقق انتصاره الثاني، بعد أن استهل مشواره بالفوز على ساوثهامبتون 1 - صفر ليتقاسم الصدارة مع إيفرتون، بينما خسر مانشستر يونايتد اليوم مباراته الأولى، حيث كانت قد تأجلت مباراته في المرحلة الأولى أمام بيرنلي.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين سجلهما أندروس تاونسيند وويلفريد زاها في الدقيقتين السابعة و74، وجاء هدف زاها من ضربة جزاء، ثم رد مانشستر يونايتد بهدف وحيد سجله الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة 80 ، قبل أن يختتم زاها التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 85.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وسرعان ما أشعل كريستال بالاس الأجواء بعد ست دقائق فقط من البداية عندما افتتح التسجيل عن طريق أندروس تاونسيند، حيث شن الفريق هجمة منظمة ومرر جيفري شلوب عرضية متقنة أمام المرمى وصلت إلى تاونسيند الذي صوب الكرة إلى داخل الشباك بدقة معلنا تقدم كريستال بالاس 1 - صفر. حاول مانشستر يونايتد الاحتفاظ بالهدوء وفرض سيطرته على الكرة بشكل أكبر مكثفا ضغطه، لكن كريستال بالاس حول تركيزه إلى التأمين الدفاعي للحفاظ على تقدمه. وتوقف اللعب في الدقيقة 16 إثر سقوط برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مصابا، لكنه تلقى العلاج خارج الملعب ثم واصل اللعب.

وشن مانشستر يونايتد هجمة خطيرة في الدقيقة 19 شارك فيعا لوك شاو وماركوس راشفورد، وانتهت بتسديدة قوية من بول بوغبا من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس فيسنتي غوايتا كان متيقظا وتصدى للكرة ببراعة. كذلك سدد سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد كرة قوية مباغتة في الدقيقة 22 لكنها ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت إلى ركنية لم تستغل. وتألق حارس المرمى غوايتا في الدفاع عن شباك كريستال بالاس مجددا في الدقيقة 26، حيث سدد برونو فيرنانديز كرة قوية ارتطمت بشيخو كوياتي مدافع كريستال بالاس لينحرف اتجاهها لكن غوايتا كان متيقظا وتصدى لها ببراعة.

وارتكب الحارس غوايتا خطأ فادحا خلال الإطاحة بالكرة لدى خروجه من المرمى في الدقيقة 30 لكن زميله المدافع جويل وارد أنقذ الموقف وأطاح بالكرة قبل أن يستخلصها راشفورد. وتوقف اللعب في الدقيقة 39 عندما سقط بوغبا داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) للكشف عن إمكانية وجود عرقلة من جيمس مكارثي لكنه أشار إلى عدم احتساب ضربة جزاء.

وواصل مانشستر يونياتد تفوقه في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لكنه عانى من افتقاد السرعة والدقة المطلوبتين في صناعة الفرص، كما عانى من الحذر الدفاعي لكريستال بالاس. وكاد جوردان آيو أن يعزز تقدم كريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حيث راوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة قوية لكن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر تصدى لها ببراعة، ولم تسفر الثواني المتبقية من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم كريستال بالاس 1 - صفر.

وفي بداية الشوط الثاني، أجرى أولي غونار سولشاير التبديل الأول في المباراة وأشرك ماسون غرينوود بدلا من دانيل جيمس. وفرض مانشستر يونايتد سيطرته منذ البداية لكن كريستال بالاس كان الأقرب للتسجيل المبكر، حيث صدد جوردان آيو كرة خطيرة في الدقيقة 49 لكن دي خيا تصدى لها. كذلك أتيحت فرصة أخرى أمام كريستال بالاس في الدقيقة 53 وسدد تاونسيند كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة. وأسكن ويلفريد زاها الكرة في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 إثر تمريرة عرضية لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل. وأجرى سولشاير التبديل الثاني في صفوف مانشستر يونايتد حيث أشرك دوني فان دي بيك بدلا من بول بوغبا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 69، حيث لجأ الحكم إلى نظام فار لبحث ما إذا كان كريستال بالاس يستحق ضربة جزاء بداعي تصدي فيكتور لينديلوف بيده لكرة سددها جوردان آيو في الدقيقة 68، وبالفعل احتسب ضربة جزاء. وتقدم جوردان أيو لتنفيذ ضربة الجزاء في الدقيقة 72 لكن ديفيد دي خيا تصدى للكرة ببراعة. وبعدها بثوان توقف اللعب مجددا، حيث لجأ الحكم لنظام فار ثم أعلن عن إعادة ضربة الجزاء بداعي تقدم دي خيا لدى تنفيذها.

وتقدم ويلفريد زاها في المحاولة الثانية وسدد الكرة في الشباك معلنا تقدم كريستال بالاس 2 - صفر في الدقيقة 74. وأجرى روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس التبديل الأول في صفوف فريقه بإشراك إيبيريشي إيز بدلا من جيفري شلوب. وفي الدقيقة 80، جاء رد مانشستر يونايتد عن طريق فان دي بيك الذي سجل اليوم ظهوره الأول مع الفريق، حيث استغل كرة عالية أربكت دفاع كريستال بالاس، وصوبها إلى داخل الشباك مقلصا تقدم كريستال بالاس إلى 2 - 1.

وانتعشت أمال مانشستر يونايتد وكثف ضغطه الهجومي بحثا عن التعادل، لكن ويلفريد زاها أحبط أصحاب الأرض عندما أضاف الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 85، حيث تلقى عرضية خارج منطقة الجزاء واحتفظ بالكرة ببراعة رغم الحصار الدفاعي ثم سدد كرة زاحفة وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم كريستال بالاس 3 - 1 . وقدم مانشستر يونايتد أكثر من محاولة سعيا لتقليص الفارق لكن الدقائق الأخيرة لم تسفر عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز كريستال بالاس 3 - 1.

المصدر: د ب أ