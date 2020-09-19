أخبار الاهلي .. صفعة جديدة من النادي لـ إكرامي ورمضان صبحي.. الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

قام مسئولو الأهلي بإزالة صور شريف إكرامي ورمضان صبحي من كافة الصور الخاصة بإحتفالية التتويج ببطولة الدوري على الحسابات الرسمية للنادي وذلك ردًا على الدور الذى لعبه الاول فى إقناع الاخير بالرحيل عن الاهلي ورفض عرض تجديد تعاقده وإقناعه بالرحيل معه إلي بيراميدز بداية من الموسم القادم.

أكد السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن عقده مستمر مع القلعة الحمراء حتى الصيف المقبل مؤكدا أنه لم يحسم قرار التمديد حتى الآن.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على توجيه الشكر للواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بعد المشهد الحضاري الذي شهده استاد القاهرة اليوم.

شنت جماهير النادي الاهلي هجومًا ضاريًا عبر السوشيال ميديا وتحديدًا موقع التغريدات الشهير تويتر ضد شريف إكرامي حارس مرمي الفريق السابق والمنضم الى صفوف بيراميدز بداية من الموسم القادم وذلك ردًا على تهنئة اللاعب للاهلي بعد تتويجه رسميًا بالدوري رقم 42.