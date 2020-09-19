60 دقيقة.. الأهلي يقترب من التسجيل والـ VAR يحسم طرد لاعب المقاصة

انتهت احداث 60 دقيقة من مباراة الاهلي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الاول

انطلق اللقاء سريعاََ باداء هجومي متبادل ومحاولات من الفريقين لانتزاع فرصة الهدف الاول، ولكن دفاعات الفريقين كانت مميزة.

وصل لاعبو مصر للمقاصة الى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة ٤ في هجمة منظمة مررها محمد ابراهيم من الجبهة اليسرى ولكن مرت عالية من جميع اللاعبين.

وتمكن لاعبو الاهلي من الاستحواذ على الكرة ومرر ايمن اشرف كرة لمجدي افشة الذي سلمها لجيرالدو وتابعها لاليو بادجي الذي تم عرقلته.

وحصل مصر للمقاصة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 11 من عمر المباراة وسددها محمد ابراهيم في الحائط البشري وارتدت بهدف لعمرو السولية.

تمكن الاهلي من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك منافسه مصر للمقاصة.

تسلم السولية الكرة من مجدي افشة، وفي محاولة من دفاع المقاصة لاخراجها يضع السولية قدمه فتسكن الشباك بصاروخية في الدقيقة 12.

ولكن يتدخل الــ var ويلغي الهدف بعد اكتشاف خطأ على اليو بادجي في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 18 منع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي محمد ابراهيم لاعب المقاصة من تسجيل هدف محقق.

وضرب المقاصة خط دفاع النادي الاهلي اكثر من مرة ووصل الى مرمى الشناوي ولكن ظهر الحارس بصورة مميزة وتألق كالعادة.

ولكن جميع محاولات المقاصة لم تسفر عن أهداف طوال 25 دقيقة مرت من المباراة.

واستمرت الكرة بين اقدام لاعبي المقاصة حتى الدقيقة 28، وفي مراوغة رائعة مرر محمد ابراهيم كرة لصالح باولن فوافي الذي سجل هدف في مرمى محمد الشناوي ولكن وهو متسلل.

مرر عمرو السولية كرة رائعة لمجدي افشة من خلف مدافعي مصر للمقاصة، ومررها افشة لأجاي الكرة ولكنه سددها أعلى المرنى.

وتوغل عمرو مرعي لاعب المقاصة بكرة رائعة وتلاعب بدفاع النادي الاهلي في الدقيقة 42 من عمر المباراة وسدد كرة وضع ايمن اشرف قدمه بها وابعدها عن مرمى الشناوي.

وانتهى الوقت الاصلي لشوط المباراة الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة شهدت منطقة جزاء مصر للمقاصة لمسة يد لصالح النادي الأهلي، ولكن لم يشير محمد الحنفي حكم المباراة لأي خطأ واستمر اللعب دون العودة للفار.

الشوط الثاني

أجرى النادي الأهلي تبديل أول بخروج جيرالدو ونزول محمود عبد المنعم كهربا بدلاََ منه في بداية الشوط الثاني.

وأهدر جونيور اجاي فرصة هدف محقق في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد تمريرة محمد هاني من الجهبة اليمنى.

وقرر رينيه فايلر المدير الفني للاهلي اجراء تبديلان دفعة واحدة بخروج محمد مجدي افشة وحمدي فتحي، ونزول اليو ديانج ووليد سليمان.

وظهر ال VAR مرة أخرى في مشهد بعد اعتراض لاعب مصر للمقاصة لأليو ديانج الذي كان في طريقه لانفراد بمرمى الفريق الفيومي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء الأولى في المباراة لصالح دبش لاعب المقاصة.

وخرج باولون فوافي اضطرارياََ، وحل عاصم سعيد بدلاََ منه في الدقيقة 60 من عمر المباراة.