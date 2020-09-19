نادي المنيا يختتم تدريباته استعداداً للقاء الفيوم غداً

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لاستقبال فريق الفيوم في الثالثة والنصف من عصر غد، الأحد، على ملعب جامعة المنيا، في أولى مباريات استئناف دوري القسم الثاني عقب توقف لأكثر من 6 أشهر، اذ تأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالممتاز "ب".

وأكد شديد قناوي المدير الفني للمنيا ، على جاهزية الفريق للمباراة، وأن جميع عناصر الفريق يمتلكون روحا عالية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، ليس فقط في تلك المباراة ولكن جميع المباريات المتبقية.

يذكر أن فريق المنيا يمتلك 19 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل فريق الفيوم المركز العاشر برصيد 18 نقطة .