نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد مصدر مُسوول بالنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالنادي رفضت فكرة إعارة الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.
وكشف المصدر:"فإن إدارة الفريق تسعى لبيع اللاعب نهائيًا، وهناك رفض تام من جانب الإدارة لمبدأ الإعارة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي أخر".
وواصل:" أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، أبلغ إدارة النادي أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب الأنجولي في الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا ببيعه خلال فترة الانتقالات الجارية، وضم لاعب أجنبي بدلا منه".
وأضاق:" هناك العديد من الأندية الخليجية والمصرية عرضت على القلعة الحمراء بشكل ودي، استعارة جيرالدو دا كوستا دون دفع مقابل مادي، على أن تتكفل براتبه طوال فترة الإعارة".
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