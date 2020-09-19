نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف أمام ضيفه مصر المقاصة وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت هجومية من جانب أصحاب القميص الأخضر حيث مرر باولن فوافي الكرة عرضية من الناحية اليسرى بعد عمل ثنائي مع زميله أحمد محسن لكن كرته العرضية لم تجد من يحولها إلى داخل الشباك، ثم يسدد ميدو جابر كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وحصل ميدو جابر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 10 على حدود منطقة جزاء الأهلي، بعد عرقلته من جانب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر ليسددها محمد إبراهيم في حائط الصد وتضيع فرصة للفريق الأخضر.

وفي الدقيقة 12 ومن هجمة مرتدة نموذجية مرر أليو بادجي الكرة إلى محمد مجدي "أفشة" ومنه إلى المنطلق عمرو السولية الذي سدد الكرة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة حيث ارتطمت كرته بقدم خالد أوتوشو لاعب وسط المقاصة وتتحول داخل الشباك، لكن محمد الحنفي حكم المباراة لغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" بعد دفع بادجي للاعب المقاصة في وسط الملعب.

وبدأ لاعبو الفريق الأحمر في الهجوم حيث شنوا أكثر من هجمة خطيرة كانت أحدهما عن طريق محمد هاني الذي مرر الكرة داخل منطقة جزاء المقاصة وتضيع فرصة خطيرة على الفريق الأحمر في الدقيقة 17.

ومع حلول الدقيقة 21 وقف محمد الشناوي حارس الأهلي سدا منيعا أمام أحمد محسن لاعب المقاصة بعدما انفرد به لكن حارس الفريق الأحمر أخرج قفاز الإجادة وأنقذ مرماه من الهدف الأول.

بعد فرصة ميدو جابر تسلم باولن فوافي الكرة من الناحية اليسرى بعد تمريرة سحرية من خالد أوتشو لكنه أهدرها بغرابة بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وعاد الشناوي مرة أخرى ليقف أمام كرة خطيرة من عمرو مرعي مهاجم المقاصة في الدقيقة 25 ليواصل التألق والتصدي للكرات الخطيرة من جانب الفريق الفيومي.

ومع حلول الدقيقة 30 تسلم باولن فوافي الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها داخل الشباك ولكن حكم اللقاء احتسب الكرة ركلة حرة غير مباشرة لوقوع اللاعب في موقف متسلل.

ورد الأهلي بكرة خطيرة في الدقيقة 35 بعدما مرر النيجيري جونيور أجاي الكرة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في قدم محمد دبش مدافع مصر المقاصة وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 تهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء للنيجيري جونيور أجاي ليسددها أعلى عارضة محمود حمدي حارس مرمى فريق مصر المقاصة وتضيع فرصة على الفريق الأحمر.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون أي جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أو تغييراته بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من جيرالدو في أول المحالات من قبل المدرب السويسري لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر، ثم تغيير ثان وثالث بإشراك الثنائي أليو ديانج ووليد سليمان بدلا من حمدي فتحي ووليد سليمان.

ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 57 أشهر محمد الحنفي حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد دبش مدافع فريق مصر المقاصة بعد تدخله القوي مع أليو ديانج متوسط ميدان الفريق الأحمر، ليقوم إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي بإجراء تغيير دفاعي بالدفع بعاصم سعيد بدلا من باولن فوافي، ويكمل المقاصة المباراة بـ10 لاعبين.

ومرر وليد سليمان الكرة إلى محمود "كهربا" في الدقيقة 63 ليسددها كهربا ضعيفة في يد محمود حمدي حارس مرمى مصر المقاصة، ليرد لاعبو المقاصة بأخطر فرص اللقاء بعدما انفرد عمرو مرعي بالحارس محمد الشناوي لكن كرته تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 64 وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب القميص الأخضر.

ودفع فايلر بالثنائي أحمد الشيخ ومروان محسن بدلا من جونيور أجاي وأليو بادجي في الديقة 68 في محاولة أخرى من المدرب السويسري لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

وعلى الرغم من السيطرة الميدانية للفريق الأحمر على مجريات المباراة بعد طرد مدافع المقاصة إلا أن هجمات الفريق الأحمر لم تشكل الخطورة الكبيرة على محمود حمدي حارس مرمى الضيوف.

ومرر محمد إبراهيم تمريرة متقنة إلى عمرو مرعي الذي راوغ أيمن أشرف من الناحية اليسرى لكن كرته وصلت إلى يد محمد الشناوي حارس الأهلي، قبل أن تصل إلى ميدو جابر.

وسدد ميدو جابر كرة قوية في الدقيقة 82 لكن محمد الشناوي تصدى للكرة ببراعة وأفسج محاولة للفريق الأخضر.

وفي الدقيقة 84 مرر تلقى محمود كهربا كرة عرضية من الناحية اليمنى لكن كهربا تأخر في الوصول إلى الكرة لتضيع فرصة على الأهلي في المباراة.

وتلقى عمرو مرعي الكرة ليراغ دفاع الأهلي وينفرد بمحمد الشناوي لكنه سدد الكرة أعلى عارضة محمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الفيومي، ثم يدفع إيهاب جلال بعبد الله مجدي بدلا من عمرو مرعي، ليسدد وليد سليمان الكرة أعلى عارضة محمد الشناوي في الدقيقة 89.

واحتسب حكم المباراة محمد الصباحي 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لكنه مر دون أي جديد على مستوى النتيجة وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 73 مواصلا صدارته للدوري، كما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الخامس.