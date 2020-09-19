نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيورنتينا يعبر تورينو في افتتاح الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق فيورنتينا فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه تورينو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل كريستيانو بيراجي هدفا لفيورنتينا في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
رفع الفيولا رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد تورينو عند صفر من النقاط.
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