الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المقاصة في الدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل سلبيًّا مع مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم التتويج ببطولة الدوري بشكل رسمي، قبل انطلاق مباراة اليوم بعد تعثر صاحب المركز الثاني أمام أسوان أمس.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب المقاصة محمد دبش، بعد إعاقة ديانج المنطلق تجاه المرمى.

وكان لاعبو فريق المقاصة قد أعدوا ممرًّا شرفيًّا للاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة، وحرصوا على إهدائهم باقات الورود بعد تتويجهم رسميًّا بالدرع الـ42.

وحرص مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على إحضار تورتة، وتقديم التهنئة لمجلس الأهلي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.

شهدت انطلاقة المباراة هجومًا ضاغطًا من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التقدم، وسط تصدٍّ مبكر للاعبي المنافس لهجمات الأهلي، التي تنوعت من على الأطراف والعمق.

ونجح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة للاعبي المقاصة.

وفي الدقيقة 13 يحرز عمرو السولية الهدف الأول قبل أن يقوم الحكم بإلغائه بعد العودة إلى الـ«VAR»، بحجة ارتكاب السنغالي، أليو بادجي، مهاجم الأهلي، مخالفة مع أحد لاعبي المقاصة.

وفي الدقيقة 30 يتدخل الحكم مجددًا ويلغي هدفًا لفريق المقاصة بداعي التسلل.

واستمرت محاولات لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، وسط محاولات من لاعبي المقاصة تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي، ويقظة قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الأهلي على وسط الملعب، وتم ترجمتها إلى عدة هجمات خطرة على مرمى المنافس، ولكنها لم تكلل بالنجاح، نظرًا للتسرع أحيانًا وعدم التوفيق أحيانًا أخرى، لتمر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون خطورة، وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود كهربا بدلًا من جيرالدو، ويواصل الفريق الضغط، ويحصل على ضربة حرة من الجبهة اليسرى، نفذها معلول ولكنها وصلت إلى حارس المقاصة.

ينطلق محمد هاني في الجبهة اليمنى ويرسل عرضية خطيرة لم تستغل في الدقيقة ٥٢، ويشارك وليد سليمان وأليو ديانج بدلًا من حمدي فتحي وأفشة.

يشهر محمد الحنفي البطاقة الحمراء للاعب المقاصة محمد دبش في الدقيقة ٥٨، بعد إعاقة ديانج المنطلق في اتجاه المرمى من وسط الملعب، وبعد اللجوء إلى الـ«VAR».

ينجح محمد الشناوي في إنقاذ مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة ٦٥، بعد أن تصدى لانفراد عمرو مرعي، الذي أطلق تصويبة قوية حولها الشناوي إلى ضربة ركنية.

يلجأ فايلر إلى دكة البدلاء من جديد، ويدفع بمروان محسن وأحمد الشيخ على حساب بادجي وأجايي في الدقيقة ٦٩، ويمرر السولية لمعلول المنطلق داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المقاصة ينجح في الوصول إلى الكرة.

يطلق ميدو جابر تصويبة قوية في الدقيقة ٨٢ تصدى لها الشناوي ببراعة، ويطلق وليد سليمان تصويبة قوية في الدقيقة ٩٠ تمر أعلى العارضة.

تمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.