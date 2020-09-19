أحمد الشيخ يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

رد أحمد الشيخ لاعب الأهلي على أنباء رحيله خلال الفترة المقبلة عن صفوف فريقه الحالي، وذلك بعد التعادل مع مصر المقاصة اليوم.

وقال الشيخ خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "أحمد الله على تكليل مجهودنا وحسم الدوري مبكرا قبل المواجهات الإفريقية، وأبارك للجماهير واللاعبين الذين لم يقصرون في أي شيء".

وتعليقًا على أنباء رحيله أضاف: "انا أركز في عملي وتدريبي وأرى ما ينقصني وأعمل عليه، لأنه لا يوجد شخص كامل، والكمال لله وحده.

واختتم: "انا تحت أمر الجهاز الفني والنادي الأهلي في أي وقت سواء كنت موجودًا أو رحلت والقادم في علم الله.