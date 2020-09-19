ترتيب الدوري المصري.. صراع كبير على المربع الذهبي والأهلي المتفرج الوحيد

انتهت مباراة الأهلي مع مصر المقاصة بالتعادل سلبيًا، التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز. وحسم التعادل السلبي اليوم مواجهة طنطا ونادي مصر في صراع القاع في إطار منافسات الجولة 28. وفاز الأهلي رسميًا بالدوري بعد الزمالك من اسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها. واليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة 1- الأهلي 73 نقطة. 2- الزمالك 55 نقطة. 3- بيراميدز 48 نقطة. 4- المقاولون العرب 48 نقطة. 5- مصر المقاصة 37 نقطة. 6- الاتحاد السكندري 37 نقطة

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