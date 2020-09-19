بسبب الأهلي والزمالك.. ودية المنتخب فى نوفمبر تواجه شبح الإلغاء

باتت المباراة الودية لمنتخب مصرالوطني الأول فى معسكر الفراعنة الكبار المقرر انطلاقه يوم 9 نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون تواجه شبح الإلغاء.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو يوم 12 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 من الشهر ذاته.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه فى حال بلوغ فريقي الأهلي والزمالك نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد له يوم 6 نوفمبر القادم لن يستطيع حسام البدرى وجهازه المعاون إقامة مباراة ودية تحضيرا لمواجهة توجو لاسيما وأن القوام الأساسي من منتخب الفراعنة الكبار من قطبي الكرة المصرية.