مصر المقاصة يحتفل مع الأهلي بـ "تورتة"| والخطيب يشكر محمد عبد السلام

حرص مجلس إدارة ولاعبو مصر المقاصة على إقامة ممر شرفي وإحضار "تورتة" للنادى الأهلي للتكريم بعد فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز. وأجرى محمود الخطيب رئيس الاهلي اتصالا هاتفيًا بمحمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة لشكره على إقامة ممر شرفي قبل مواجهة الفريقين ببطولة الدوري المصري اليوم. وانتهت مباراة الأهلي مع مصر المقاصة بالتعادل سلبيًا، والتي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز. وحسم التعادل السلبي اليوم مواجهة طنطا ونادي مصر في صراع القاع في إطار منافسات الجولة 28. وفاز الأهلي رسميًا بالدوري بعد هزيمة الزمالك من اسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

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